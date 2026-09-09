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Dama chauffeur a perde control na Tamarijn y a bay dal riba transhi

16:02  September 9, 2026  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada na Tamarijn, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu debi na un motibo of otro e dama lo a perde control y a bay dal na e transhi. Na yegada dibe ambulans e dama a nenga atencion di ambulans.

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