Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Weststraat dilanti di Aruba Trading, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up a tuma su birada na man robes mucho cortico y a dal e dama riba caminda. Debi na e caida e dama tabata keha cu e no ta sinti su brasa. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.
Chauffeur di pick-up a tuma e birada na man robes mucho cortico y a dal e dama na Weststraat
Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Weststraat dilanti di Aruba Trading, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un pick-up a tuma su birada na man robes mucho cortico y a dal e dama riba caminda. Debi na e caida e dama tabata keha cu e no ta sinti su brasa. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.