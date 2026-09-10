CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
ATRACO ARMA ARIBA SUPERMERCADO MEI HUA XI NA SAN NICOLAS
Awe Diaranson pa mas o menos 8:10 di anochi Central di Polis ta wordo notifica cu un atraco mester a caba di tuma lugar na Mei Hua Xi Supermarket na Weg Seroe Preto San Nicolas
Central ta despacha patruya di San Nicolas na e sitio di e sucedido y como tambe demas unidadnan policial cu ta riba caya e momento ey.
Na yegada di polis ta haya e prome informe cu un rato prome dos homber cara tapa y un di nan cu arma di candela lo a atraca e persona tras di e cash register.
Un di e sospechoso lo a dal e victima cu e cabo di e arma di candela.
Segun e victima e sospechosonan lo ta bisti cu hoodie y carson color scur y tur dos tabata cara tapa.
Na lo a papia papiamento kibra y spaño. Un di e sospechoso tabata tin un rugtas. Nan lo a bay cu mas o menos afl 5000,-. Nan a huy na pia direcion pariba.
Ambulance a presenta y e personal di ambulance a brinda asistencia medico na e victima y a transporte pa ImSan.
Atraco Team como tambe polis technico a presenta pa asina haci nan investigacion.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na e persona cu sa algo of a wak algo yamama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.