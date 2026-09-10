[VIDEO] Pelea entre pareha turista a caba cu dama corta y herida na un air bnb na Rooi Santo

Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di un dama turista herida y maltrata na un air bnb na Rooi Santo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya na un distancia a logra topa un homber turista cu tabata papia algo di cu nan tabata den piscina y despues na un cama y cu su casa a resulta herida pero su declaracion tabata confuso mientras un otro patruya a bay pa e dama. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama lo a bay herida na un otro adres. Na yegada di e patruya na e adres ey a compronde cu e dama lo a ser maltrata posiblemente cu un boter of obheto skerpi. na yegada di e ambulans nan a atende y transporta e dama pa hospital. Mientras e prome patruya a bay cu e homber y su ruman na warda di polis di Shaba.