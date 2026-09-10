Reflexion Diahuebs 10 September 2026

Awe nos ta mas serca di un fin di siman, y nos ta hopi contento cu nos ta cu nos mama y nos tata, y nos famia.
Si no ta asina mester asepta esey.
Esun cu no tine, aprecia tur e dushi tempo cu bo por tabata cu nan.
Nos ta lanta mainta cu poder di Dios.
Nos por hala rosea y lanta cana cu poder di nos bon Dios.
Nos no por disidi riba nos bida cu ta un regalo.
Nos mester gradici
nos bon Dios pa ta cu nos tur dia di nos bida.
Jamas nos por disidi kiko lo pasa cu nos bida.
Nos ta siervo di nos bon Dios.
Pesey tur dia cu nos mira lus di dia nos mester habla danki na Sen̈or.
Hopi no tin e suerte aki, nos mester aprecia cu nos por.
Hopi cos ta pasa rond mundo, Hopi famia den sufrimento, podise nos tambe ta un día, esey ta boluntad di nos bon Dios.