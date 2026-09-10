Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Weststraat cu Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un scooter unda e auto no a para duna e scooter preferencia y e motociclista a cay y herida su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.
Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na cusada Weststraat Prof. Lorentzstraat
Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Weststraat cu Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un auto y un scooter unda e auto no a para duna e scooter preferencia y e motociclista a cay y herida su mes. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.