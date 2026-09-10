Wela a bay cu nieto di 1 aña supermercado pero ora a yega wela a cay y no por a haya yabi di auto y nieto “gelock” den auto

Diahuebs merdia a drenta informe di cu un wela cu a bay cu su nieto di un aña supermercado pero ora a baha for di auto e wela a cay y no por a haya e yabi di e auto mientras e baby a keda “gelock” den auto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba a caba di kibra e glas di e auto y a logra saca e baby. Na yegada di e ambulans nan a atende e baby y a nota cu e ta ok y a sigui su rumbo.

