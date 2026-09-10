Aruba Bank ta gradici Lilly Dirksz pa su añanan di servicio

Oranjestad – 10 di september 2026 – Aruba Bank a anuncia awe cu Lilly Dirksz, Specialist in Payments Strategy & Solutions, a dicidi pa tuma su retiro despues di mas di dos decada di servicio na e institucion.

Sra. Dirksz a cuminsa su trayectoria na Aruba Bank na oktober 2005 como empleada temporal y a bira un miembro permanente di e organisacion dia 6 di maart 2006. Durante e 20 añanan siguiente, ela desaroya un carera cu a cubri varios di e funcionnan principal di e banco.

Ela cuminsa den Corporate, prome cu ela tuma responsabilidad como Manager di CARC. Despues, ela coordina e iniciativa MEGA pa Back Office, a contribui na varios projectonan y, mas recientemente, a fungi como Specialist den Payments Strategy & Solutions; un rol central den e manera cu e banco ta sigui modernisa e forma cu su clientenan ta haci nan transaccionnan y move placa.

“Binti aña di servicio ta algo excepcional, y binti aña di servicio den asina tanto area diferente di e banco ta ainda mas excepcional,” a bisa Marjory Clark, Senior Specialist na Aruba Bank. “Lilly a forma parti di e bida profesional di e organisacion durante un periodo yen di cambio. E tabata dispuesto pa tuma responsabilidad unda cu tabatin necesidad, e tabata directo den expresa su opinion, y coleganan semper tabata sa exactamente unda nan tabata para cu ne. Esaki ta un contribucion genuino, y nos lo sinti su ausencia.”

Coleganan ta describi Sra. Dirksz como un persona directo den su comunicacion, cu un fuerte etica di trabou y un presencia inconfundibel den e edificio, un persona cu su energia y sentido di humor a bira parti di e karakter di e teamnan cu cual ela traha.

“Mi ta agradecido pa e añanan cu mi a pasa aki y pa e personanan cu mi a traha hunto cu ne,” a bisa Sra. Dirksz. “Aruba Bank a duna mi un carera, pero mas cu tur cos, ela duna mi coleganan cu a bira amigonan y famia. Mi ta bai cu binti aña di recuerdo y mi ta mira dilanti pa e proximo capitulo.”

Durante su retiro, Sra. Dirksz ta planea pa biaha y disfruta mas tempo cu su famia y amigonan.

Aruba Bank ta expresa su sincero agradecimiento na Sra. Dirksz pa su hopi aña di dedicacion y ta desea’e hopi salud, felicidad y tur lo mihor den e proximo capitulo di su bida.