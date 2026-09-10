Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority NV a yamabonbini na Margaritaville at Sea Islander

Aruba a ricibi e barco di crucero Margaritaville at Sea Islander na su bishita inaugural na Aruba riba 9 di september 2026. E yegada a wordo conmemora cu un intercambio tradicional di plakkaat den presencia di representantenan di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), Aruba Ports Authority NV (APA) y agente di waf SEL Maduro & Sons.

Un intercambio di plakkaat ta un tradicion maritimo cu ta celebra e prome bishita di un barco na un waf. Plakkaatnan conmemorativo ta wordo intercambia entre e linea di crucero, e destinacion y e wafcomo simbolo di asociacion y amistad, y como un recuerdo permanente di e bishita inaugural.

Margaritaville at Sea Islander a trece aproximadamente 2.650 bishitante di crucero pa Aruba. E barco, cu a drenta servicio cu Margaritaville at Sea na 2024 despues di un transformacion extensivo, tin un largura di aproximadamente 965 pia y ta conta cu 12 deck pa pasahero, mas cu 1.100 cabina, 12 restaurant y espacio pa come, 13 bar y lounge, tres piscina, un casino, spa, centro di fitness y un variedad amplio di facilidadnan di entretenimento y recreacion.

Margaritaville at Sea a wordo lansa na 2022, treciendo e estilo di bida unico di Margaritaville, inspira pa e musica y filosofia di e defunto Jimmy Buffett, na e industria di crucero. Desde e momento ey, e marca a sigui expande su ofertanan di crucero y su presencia den Caribe.Duna bek na comunidad ta un parti importante di e filosofia di Margaritaville. A traves di Margaritaville Cares, e compania ta sostene iniciativa comunitario y esfuerso di boluntario.

E Islander tambe a incorpora diferente iniciativa ambiental abordo, incluyendo biodigesters pa desperdicio di cuminda, diseña pa procesa desperdicio organico y reduci e cantidad cu mester wordo deshaci di un manera convencional. Margaritaville tambe ta promove conservacion y consciencia ambiental a traves di experiencia y iniciativa selecta pa bishitantenan.

E bishita inaugural a marca un momento memorabel tanto pa Margaritaville at Sea Islander como pa e socionan di industria di crucero di Aruba. E barco ta programa pa bolbe bishita Aruba na september 2027, continuando e relacion entre Margaritaville at Sea y Aruba.

Aruba ta spera cu hopi entusiasmo pa ricibi Margaritaville at Sea Islander atrobe!