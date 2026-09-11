[VIDEO] Accidente frontal cu 4 hende herida na un birada na Macuarima ambos auto a bay para te den mondi

Diabierna madruga a drenta informe di un accidente basta pisa na Macuarima, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Centro di alarma a dirigi ambulans di tur 3 post na e sitio. Na yegada di e patruya tabata mucho prematuro pa deduci kiko lo por a pasa pero a supone cu aki lo ta trata di 2 auto cual un tabata memey net na e birada riba caminda y e otro auto a bin dal e manda ambos auto den mondi. Debi na e fuerte impacto 4 persona a resulta herida. Na yegada di e 3 ambulansnan nan a atende y transporta tur 4 heridos pa hospital. Slachtoffer hulp tambe tabata tey y a brinda asistencia na e famianan.