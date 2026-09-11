Reflexion Diabierna 11 September 2026.

Awe nos ta lanta mainta habri nos wowonan pa gosa di otro bunita dia.
Nos ta lanta foi cama pa por gosa di e dia cu ta trese casi otro fin di siman.
Nos por a skucha poco topico hopi interesante den e discurso di apertura parlamentario 2026.
Gobierno tin plan pa dedica hopi atención na prevención di cierto malesanan.
Esaki ta pone nos corda riba preveni ta miho cu lamenta.
Aruba tin hopi ciudadano cu obesidad mas cu 50 % di nos población.
Mescos cu diabetico tambe mas cu 50 %.
Esakinan ta dos motibo di hopi gastonan pa nos seguro medico general.
Tambe nos por a tende di mas atención pa nos grandinan.
Nos ta tende cu un salario mínimo ta fl2500 pa luna.
Y e pensionado trahando mas tanto anjanan di su bida ta hanja menos pa sobrevivi den e temponan carisimo di awendia.
Si nos tene cuenta cu ta tur servicionan cu ta keda aumenta den prijs so, y nunca nos ta tende cu a baha prijs.
A duna pensionado algo y tur cos a subi dobbel den prijs, semper nos lo keda cana atrás y nos no sa si un día nos lo por gosa di berdad di nos biehes.