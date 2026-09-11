WEGA GRANDI ENTRE TAXI BOYS CONTRA TEAM SNOR!

Kudawecha/Calabas – Shonnan, manera e dicho ta bisa “Te hasta ora gay no canta mainta, Solo lo sali di tur moda”. Bo no por para lo imparabel, bo no por evita lo inevitabel, bo no por tin dos toro den mesun cura. Asina ta, shonnan, cu diasabra awor, 12 di september, cuminsando pa 8’or di anochi, Team Snor lo enfrenta Taxi Boys aya n’e palacio di pega piedra, esta e mundialmente famoso Domino Square Garden situa net n’e grens entre Kudawecha y Calabas.
Ya pa basta tempo cos ta brouw den secreto. Rumornan ta core rond den “wandelgang”. Negociacionnan secreto ta tuma luga bou palo of den taxi standplaats na hotel. E ultimo “puntjes” a ser poni riba e “i”, y tur cos ta cla pa dos team sumamente competitivo bataya otro pa separa “themen from the boys”. Un bataya cu sigur sigur lo atrae su publico y cu a ser anticipa caba pa basta tempo.
Manera semper, entrada lo ta completamente pro nada pa pueblo en general, y ora di halftime, e pasapalonan lo skeiro rond totalmente gratis. Ta anticipa un “close call” den e encuentro pata pata di “hype” den comunidad di domino. “Odds” segun Las Vegas ta extremadamente complica pa calcula y mayoria resultado ta duna un bentaha minimo na Team Snor ya cu nan ta mas custumbra cu otro. Nos lo keda pendiente y claro, “may the best team win” diasabra awor, 12 di september, cuminsando pa 8’or di anochi n’e Domino Square Garden aya na Kudawecha. Yegaaa!