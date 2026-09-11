Aruba Activo edicion special 50 aña di IBiSA ta priminti un dia inolvidabel yen di actividad y deporte.

Oranjestad, Aruba – Instituto Biba Saludabel y Activo (IBiSA) ta den pleno preparacion pa un edicion masha special di su actividad, Aruba Activo, cu e aña aki ta marca un momento historico: celebracion di 50 aña di existencia di e instituto (anteriormente conoci como IDEFRE).

E gran evento aki di ARUBA ACTIVO lo tuma luga dia 27 di september 2026, for di 9:00 AM te cu 7:00 PM, ofreciendo un programa varia y interactivo dedica na encurasha un estilo di bida activo y saludabel pa henter e comunidad di Aruba pa tur edad. CAYA ACTIVO cu ta un subevento riba e dia aki y lo sera caminda desde Banco di Caribe pa Bushiri Beach pa tur cu kier practica nan deporte den aire liber for di 5:00AM – 9:00AM y despues Aruba Activo ta activa 9:00AM.

Durante e dia, e fanaticonan di deporte y bida activo por disfruta y participa den un gran variedad di disciplina deportivo a lo largo di e beach y areanan designa. Entre e actividadnan principal tin:

Beach Volley

Beach Tennis

Beach Futbol

Baseball Five

Balance Bike

Functional Fitness Beach Workout

Bolas Criollas

Domino

Participacion special di FAVI

Como parti di e mision di IBiSA pa inclui tur ciudadano den actividad fisico y recreacion, e edicion aki tin un enfoke special riba inclusion. Nos ta orguyoso di anuncia cu Fundacion Arubano di esnan Visualmente Incapacita (FAVI) lo t’ey presente cu mesa y domino specialmente diseña pa personanan cu problema visual.

IBiSA y FAVI ta extende un invitacion masha special y caluroso na tur persona cu tin un discapacidad visual pa bin, participa, y disfruta activamente di e competencianan di domino aki adapta specialmente pa nan.

50 Aña dedica na e comunidad

E edicion di 50 aña ta representa cinco decada di dedidacion continuo di parti di e instituto na promocion di actividad fisico, deporte, y salud den comunidad di Aruba. Cu su vision pa un “Aruba saludabel y activo,” IBiSA ta invita henter e pueblo di Aruba—di tur edad y habilidad—pa bini hunto, celebra e milestone aki, y pasa un dia placentero cu famia y amigo.