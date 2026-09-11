Comunidad invita pa sigui combersa tocante musica na Aruba

ORANJESTAD, 11 di September 2026: Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel Aruba ta invita comunidad pa participa na e di dos consulta comunitario, titula “Ban Sigui Combersa di Musica na Aruba”. E actividad lo tuma luga diasabra 26 di september 2026, di 2:00 pa 4:30 di atardi, na Archivo Nacional Aruba, na Sabana Blanco 60.

Durante e prome consulta, participantenan a identifica diferente genero musical cu ta forma parti di patrimonio cultural di Aruba. E di dos encuentro lo profundisa den e generonan aki y den nan historia, caracteristica, instrumentonan, baile, vestuario, portadonan di tradicion y evolucion door di tempo.

E aporte di musico, experto, organisacion cultural, investigador, portadonan di tradicion y tur persona cu tin conocemento of interes den musica Arubiano ta esencial pa completa y fortalece e informacion colecta. E proceso aki ta contribui na documentacion, proteccion y transmision di nos herencia musical na generacionnan futuro.

E consulta ta forma parti di e trabou pa implementa e Tratado di UNESCO di 2003 pa Salvaguardia di Patrimonio Cultural Intangibel. E actividad ta organisa den colaboracion cu Archivo Nacional Aruba, ArubaMusician.com, Biblioteca Nacional Aruba, Departamento di Cultura Aruba, Museo Arqueologico Nacional Aruba, UNESCO Aruba y UNOCA.

Fecha: Diasabra 26 di september 2026

Orario: 2:00 pa 4:30 di atardi

Luga: Archivo Nacional Aruba, Sabana Blanco 60

Pa registra, manda un email na patrimoniointangibelaruba@gmail.com of yena e formulario via e siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/1cl7zYQLepI8ME8snnGwbvRmsaEXZHDk2xP5bzkiTsqQ/viewform?edit_requested=true

Comision Nacional di Patrimonio Cultural Intangibel ta invita comunidad pa participa y contribui na e salvaguardia di nos herencia musical.