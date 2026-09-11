Un legado di 45 aña den turismo di Aruba: A.T.A. ta gradici Amayra Boekhoudt  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta expresa su mas profundo agradecimento na señora Amayra Boekhoudt, cariñosamente conoci como “Amachi”, cu despues di un carera excepcional ta bay disfruta di su pensioen merecidamente. Cu casi 35 aña na A.T.A. y mas cu 40 aña contribuyendo na turismo di Aruba, Amayra a dedica gran parti di su bida profesional na e desaroyo y promocion di nos isla.

Prome cu su trayectoria na A.T.A., Amayra a traha durante 10 aña na Divi Resort & Dutch Village, na unda el a brinda servicio na huespednan na Hospitality Desk. Na 1992, el a cuminsa den Database na aeropuerto di Aruba. Despues, Amayra a bira parti di ekipo di oficina di turismo, na unda el a ocupa diferente posicion den Special Events, Public Relations y, mas recientemente, como Trade Relations Liaison. Den cada rol, el a sa di sobresali cu su energia positivo y contagioso, gran pasion, relacionnan y amor profundo pa Aruba y su industria turistico.

Durante su carera, Amayra a forma parti di un cantidad impresionante di evento y proyectonan importante, entre otro Aruba Tennis Pro-Am, Catamaran Regatta, Caribbean Sea Jazz Festival, Golf Pro, 50 Years of Tourism, Watapana Festival, Jazz and Latin Music Festival, Sinbad, Aruba Music Festival y Festival de las Américas. Tambe, el a desempeña un papel importante den coordinacion y organisacion di diferente conferencianan cu A.T.A. a organisa pa socio clave internacional for di diferente mercadonan.

Sinembargo, Amayra su contribucion no ta limita na evento, conferencia of posicionnan profesional. Su impacto mas grandi tabata riba e personanan cu el a guia, train y inspira durante e añanan. Como mentor, Amayra a comparti su conocemento y experiencia cu hopi colega, yudando nan desaroya nan capacidad pa coordina y ehecuta nan trabou.

Amayra tambe ta hopi conoci pa su compromiso cu comunidad di Aruba. Pa medio di e proyecto A.T.A.’s Elves, el a organiza coleccion di regalo di fin di aña pa muchanan den necesidad cu sosten di Bureau Slachtofferhulp. Ademas, el a reuni cuminda, paña y otro articulo pa personanan den necesidad, sostene iniciativanan manera Hope 4 Paws y a carga e proyecto di Carnaval pa A.T.A. durante e ultimo añanan, permitiendo empleadonan disfruta di e paradanan. Mas recientemente, Amayra a involucra su mes den e iniciativa di BanSerio! y diferente proyecto comunitario hunto cu banda cultural Zjeitu.

Pa marca e ultimo parada di su ‘Retirement Tour’, A.T.A. a reuni famia, amigonan y coleganan pa celebra su trayectoria y e gran impacto cu Amayra a laga den e organisacion y den turismo di Aruba. Durante e celebracion, Ronella Croes, CEO di A.T.A., a destaca cu Amayra no solamente a cumpli cu su trabou, sino cu el a laga un legado humano y profesional cu lo forma parti di e historia di turismo di nos isla.

“Algun hende ta yega na un compania y laga un trabou atras. Otro hende ta yega y laga un legado. Amayra ta un di esnan cu ta laga un legado. Amayra no ta solamente parti di A.T.A. su historia. Amayra ta parti di Aruba su historia di turismo,” Ronella Croes a expresa.

Amayra su conocemento, experiencia, contactonan y recuerdonan ta forma parti di A.T.A. su historia institucional. Su amor y pasion pa Aruba ta inigualabel, y durante henter su carera el a semper bay e ‘extra mile’ pa contribui na Aruba su turismo y pa yuda nos isla sobresali y briya.

A.T.A. ta sumamente agradecido na Amayra Boekhoudt pa su entrega, amistad, apoyo y dedicacion durante tur e añanan. E ekipo completo ta desea Amayra felicidad y hopi aventura nobo den e siguiente capitulo aki di su bida.

Masha danki Amachi!