Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Kia Picanto a bay subi e rotonde net ora un bicicleta electrico ta bin y a dal riba esaki. Debi na e impacto e ciclista a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.
Auto a bay subi rotonde Palm Beach net ora bicicleta electrico ta bin y a dal e
Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Kia Picanto a bay subi e rotonde net ora un bicicleta electrico ta bin y a dal riba esaki. Debi na e impacto e ciclista a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.