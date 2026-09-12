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Auto a bay subi rotonde Palm Beach net ora bicicleta electrico ta bin y a dal e

21:04  September 11, 2026  Leave a comment

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na rotonde Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Kia Picanto a bay subi e rotonde net ora un bicicleta electrico ta bin y a dal riba esaki. Debi na e impacto e ciclista a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima na e sitio mes.

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