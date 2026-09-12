[VIDEO] Chauffeur burachi a laga famia awor sin auto despues di un accidente semi-frontal na Santa Marta!

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Marta, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a confirma cu no tin hende herida pero si hende spanta den un auto di famia y a cancela e ambulans. Locual a sosode ta cu un chauffeur di un Mitsubishi Lancer cu tabata core meymey di caminda a bay dal semi frontal riba un auto di direccion contrario den cual tabata tin un famia aden. Polis a bay test e chauffeur di e Lancer y a bin constata cu e chauffeur ta bao infuencia pa cual motibo a detene. Awor e famia a keda sin auto pa move pa via di un chauffeur burachi cu tabata core meymey di caminda.