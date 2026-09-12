Posted in INCIDENTE Chauffeur di un Hyundai H1 van a bay dal pa falta di preferencia riba un auto na Sero Blanco 08:55 September 12, 2026 Leave a comment Related Articles Caya Gilberto François “Betico” Croes for di rotonde Tarabana bin abao e caminda tabata parce manera un lama Un dama chauffeur a bay reverse y full trot ela bay dal riba un Kia Rio staciona Prome Minister Evelyn Wever-Croes: BUREAU INTEGRITEIT Y INTEGRITEITSKAMER: DOS PILAR PA GARANTISA INTEGRIDAD DEN GOBIERNO [VIDEO] Gritonan tabata sali for di un camber na Radisson Blu ora security a drenta a haya sanger