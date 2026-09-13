[VIDEO] Dama herida cu un arma di candela durante di un pelea formal den Koningstraat!

Diasabra anochi a drenta informe di un pelea formal unda lo tin un dama herida cu un arma di candela, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki lo ta trata di un problema formal entre hombernan y muher a bay mete y a ser herida cu e cabo di e arma di candela ora a dal e na su cabes. Polis a pone tur hende para cara pa muraya cu e mannan na halto y a rista nan tur. Segun por a compronde cu e persona cu lo a dal e dama cu e arma di candela ya lo a bandona e sitio caba. NA yegada di e ambulans nan a atende e dama herida y a hib’e hospital.