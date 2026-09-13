Reflexion Diadomingo 13 September 2026.

Un día di Señor y ta fin di siman.
No kier habri nos wowonan y cuminsa na gradici Señor prome cu nos lanta foi cama.
Tin un dicho cu ta bisa, cu mester djies sosega den paz di Señor, y laga su presencia jena bo bida.
Semper nos Fe grandi den Señor por hiba nos bida cu hopi confiansa y seguridad.
Nos sa cu un mata bon ta pari bon fruta tambe.
Tin hende ta bisa Life begins at 40.
Otro na 50 of 60.
Nos ta kere bida ta cuminsa tur mainta ora nos lanta.
Te ora nos ta bai jena nos dia.
Nos mester aprecia nos hendenan cu Señor a pone den nos bida, esey ta e regalo mas bunita cu tin.
Nan ta hasi nos bisa agradable.