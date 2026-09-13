Wardakosta i CITRO ta yuda dos boto di piskadó [🇨🇼🇳🇱]

Djawebs último e Sentro di Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta a risibí un

yamada pa asistensia di un boto di piskadó ku tabatin problema ku su motor. Na e

momento ei, e boto ku yama Charnelle tabata na altura di Wèstpunt ku dos hòmber

lokal na bordo.

Abase di e notifikashon akí MOC a dirigí e helikòpter di Wardakosta pa e lokalidat di e

boto pa por evaluá e situashon. E boto Charnelle no tabatin marifoon (radio VHF) na

bordo. Pa e motibu ei e dos hòmbernan tabata por a komuniká solamente ku un

telefòn selular na bordo pa mantené kontakto. E dos hòmbernan a indiká ku nan a

pidi amigunan pa bin asistí nan ku un otro boto di piskadó. E boto ku a bin pa yuda

Charnelle ku yama Arca, na yegada na e sitio tambe a hañ’é ku problema i no por a

asistí Charnelle mas. Konsekuentemente MOC a bolbe dirigi e helikòpter di

Wardakosta pa e sitio pa por hisa e dos hòmbernan for di e boto Charnelle. Tambe

MOC a yama i dirigí CITRO, un Metal Shark i e avion di Wardakosta pa por duna

asistensia na e boto di piskadó Arca.

Na yegada di e helikòpter a hisa e dos hòmbernan di Charnelle na bordo di e

helikòpter. Ademas a entrega awa i kuminda na e dos hòmbernan na bordo di Arca.

Despues di un ratu e dos hòmbernan na bordo di Arca a logra start e motor di nobo, i

komo tal nan mes a logra nabega direkshon di Playa Piskado. CITRO a bai duna

asistensia na Charnelle, i a hiba esaki na Playa Piskado.

Wardakosta ta enfatisá e importansia di bon ekipo di komunikashon na bordo di un

boto. Personanan ku ta nabegá no bai solamente ku un telefòn selular komo medio di

komunikashon pasobra esaki no ta sufisiente. Den kaso ku e telefòn selular faya òf

no tin señal òf e bateria a kaba, e kontakto ku e okupantenan riba boto por bai pèrdí.

Un radio marino (radio VHF) na bordo ta mas konfiabel pa mantene kontakto ku

Wardakosta of otro botonan riba laman na momento di problema.

Wardakosta ta konsehá tur doño di boto pa mantené nan boto regularmente. Sòru pa

bo tin sufisiente ekipo di seguridat i reskate na bordo manera: salbabida, flashlight, kit

di promé asistensia, sufisiente awa, aparato di paga kandela, radio VHF i un telefon

selular kargá. Evita ku bo boto ta daña na kaminda i kubo tin un situashon peligroso

riba laman ku bo boto i bo pasaheronan. Den kaso ku bo mester di yudansa, bo por

tuma kontakto ku Wardakosta riba kanal VHF 16, yama e number di emergensia 913,

òf manda un mensahe via Whatsapp na 005999 510 0913. Wardakosta ta deseá bo

un biahe plasentero i sigur.

De Kustwacht en CITRO assisteren lokale vaartuigen met motorpech

Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht ontving donderdagochtend een

verzoek om assistentie van een vissersvaartuig met motorproblemen nabij Westpunt. Aan

boord van het vaartuig, genaamd Charnelle bevonden zich twee lokale mannen.

Na de melding stuurde het MOC de kustwachthelikopter naar de locatie om poolshoogte

te nemen. Aan boord van Charnelle was geen marifoon (VHF-radio) aanwezig. De twee

mannen hadden alleen een mobiele telefoon aan boord om contact te onderhouden.

De twee opvarenden gaven aan dat ze vrienden hadden gevraagd om met een ander

vissersvaartuig te komen assisteren. Het hulpvaartuig, genaamd Arca kwam ter plaatse,

maar kreeg ook problemen en kon hierdoor Charnelle niet assisteren. Het MOC stuurde

hierdoor opnieuw de kustwachthelikopter naar de locatie om de twee mannen van

Charnelle te hijsen. Tegelijkertijd werden CITRO, een Metal Shark en het

kustwachtvliegtuig ingezet om assistentie te verlenen aan het vissersvaartuig Arca.

Bij aankomst van de helikopter werden de twee mannen van Charnelle aan boord

gehesen. Daarnaast werden water en voedsel aan de opvarenden van Arca overhandigd.

Kort daarna slaagden de twee mannen aan boord van Arca erin om de motor opnieuw te

starten, waarna zij op eigen kracht richting Playa Piskado konden varen. CITRO heeft

vervolgens Charnelle op sleeptouw genomen richting Playa Piskado.

De Kustwacht benadrukt het belang van goede communicatiemiddelen aan boord. Alleen

een mobiele telefoon meenemen als communicatiemiddel is niet voldoende. Wanneer een

mobiele telefoon uitvalt, geen bereik heeft of de batterij leeg raakt, kan het contact met de

opvarenden worden verbroken. Een marifoon (VHF-radio) aan boord is een betrouwbare

manier om contact te onderhouden met de Kustwacht en andere vaartuigen.

De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg

dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten,

zaklantaarn, EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio en opgeladen mobiele

telefoon. Voorkom pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het

geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht contact opnemen via het VHF kanaal

16, bellen op het noodnummer 913 of appen via het whatsapp nummer 005999 510 0913.

De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis.