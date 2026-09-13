Wardakosta i CITRO ta yuda dos boto di piskadó [🇨🇼🇳🇱]

Djawebs último e Sentro di Operashonnan Marítimo (MOC) di Wardakosta a risibí un
yamada pa asistensia di un boto di piskadó ku tabatin problema ku su motor. Na e
momento ei, e boto ku yama Charnelle tabata na altura di Wèstpunt ku dos hòmber
lokal na bordo.
Abase di e notifikashon akí MOC a dirigí e helikòpter di Wardakosta pa e lokalidat di e
boto pa por evaluá e situashon. E boto Charnelle no tabatin marifoon (radio VHF) na
bordo. Pa e motibu ei e dos hòmbernan tabata por a komuniká solamente ku un
telefòn selular na bordo pa mantené kontakto. E dos hòmbernan a indiká ku nan a
pidi amigunan pa bin asistí nan ku un otro boto di piskadó. E boto ku a bin pa yuda
Charnelle ku yama Arca, na yegada na e sitio tambe a hañ’é ku problema i no por a
asistí Charnelle mas. Konsekuentemente MOC a bolbe dirigi e helikòpter di
Wardakosta pa e sitio pa por hisa e dos hòmbernan for di e boto Charnelle. Tambe
MOC a yama i dirigí CITRO, un Metal Shark i e avion di Wardakosta pa por duna
asistensia na e boto di piskadó Arca.
Na yegada di e helikòpter a hisa e dos hòmbernan di Charnelle na bordo di e
helikòpter. Ademas a entrega awa i kuminda na e dos hòmbernan na bordo di Arca.
Despues di un ratu e dos hòmbernan na bordo di Arca a logra start e motor di nobo, i
komo tal nan mes a logra nabega direkshon di Playa Piskado. CITRO a bai duna
asistensia na Charnelle, i a hiba esaki na Playa Piskado.
Wardakosta ta enfatisá e importansia di bon ekipo di komunikashon na bordo di un
boto. Personanan ku ta nabegá no bai solamente ku un telefòn selular komo medio di
komunikashon pasobra esaki no ta sufisiente. Den kaso ku e telefòn selular faya òf
no tin señal òf e bateria a kaba, e kontakto ku e okupantenan riba boto por bai pèrdí.
Un radio marino (radio VHF) na bordo ta mas konfiabel pa mantene kontakto ku
Wardakosta of otro botonan riba laman na momento di problema.
Wardakosta ta konsehá tur doño di boto pa mantené nan boto regularmente. Sòru pa
bo tin sufisiente ekipo di seguridat i reskate na bordo manera: salbabida, flashlight, kit
di promé asistensia, sufisiente awa, aparato di paga kandela, radio VHF i un telefon
selular kargá. Evita ku bo boto ta daña na kaminda i kubo tin un situashon peligroso
riba laman ku bo boto i bo pasaheronan. Den kaso ku bo mester di yudansa, bo por
tuma kontakto ku Wardakosta riba kanal VHF 16, yama e number di emergensia 913,
òf manda un mensahe via Whatsapp na 005999 510 0913. Wardakosta ta deseá bo
un biahe plasentero i sigur.
De Kustwacht en CITRO assisteren lokale vaartuigen met motorpech
Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht ontving donderdagochtend een
verzoek om assistentie van een vissersvaartuig met motorproblemen nabij Westpunt. Aan
boord van het vaartuig, genaamd Charnelle bevonden zich twee lokale mannen.
Na de melding stuurde het MOC de kustwachthelikopter naar de locatie om poolshoogte
te nemen. Aan boord van Charnelle was geen marifoon (VHF-radio) aanwezig. De twee
mannen hadden alleen een mobiele telefoon aan boord om contact te onderhouden.
De twee opvarenden gaven aan dat ze vrienden hadden gevraagd om met een ander
vissersvaartuig te komen assisteren. Het hulpvaartuig, genaamd Arca kwam ter plaatse,
maar kreeg ook problemen en kon hierdoor Charnelle niet assisteren. Het MOC stuurde
hierdoor opnieuw de kustwachthelikopter naar de locatie om de twee mannen van
Charnelle te hijsen. Tegelijkertijd werden CITRO, een Metal Shark en het
kustwachtvliegtuig ingezet om assistentie te verlenen aan het vissersvaartuig Arca.
Bij aankomst van de helikopter werden de twee mannen van Charnelle aan boord
gehesen. Daarnaast werden water en voedsel aan de opvarenden van Arca overhandigd.
Kort daarna slaagden de twee mannen aan boord van Arca erin om de motor opnieuw te
starten, waarna zij op eigen kracht richting Playa Piskado konden varen. CITRO heeft
vervolgens Charnelle op sleeptouw genomen richting Playa Piskado.
De Kustwacht benadrukt het belang van goede communicatiemiddelen aan boord. Alleen
een mobiele telefoon meenemen als communicatiemiddel is niet voldoende. Wanneer een
mobiele telefoon uitvalt, geen bereik heeft of de batterij leeg raakt, kan het contact met de
opvarenden worden verbroken. Een marifoon (VHF-radio) aan boord is een betrouwbare
manier om contact te onderhouden met de Kustwacht en andere vaartuigen.
De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg
dat u genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten,
zaklantaarn, EHBO kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio en opgeladen mobiele
telefoon. Voorkom pech onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het
geval u hulp nodig heeft kunt u met de Kustwacht contact opnemen via het VHF kanaal
16, bellen op het noodnummer 913 of appen via het whatsapp nummer 005999 510 0913.
De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis.