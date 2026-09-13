Aruba ta reuni delegacion internacional di mas cu 80 participante durante AGTC 2026 Representantenan for di Norte America, Sur America y Europa lo bishita Aruba  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), ta orguyoso di anuncia cu e Aruba Global Travel Conference (AGTC) lo tuma luga di 14 te 18 di september 2026. E conferencia ta reuni partnernan clave dentro di e industria turistico internacional cada dos aña pa Aruba, pa intercambia conocemento, fortalece relacionnan comercial y pone enfasis riba e ultimo desaroyonan na Aruba y den e industria di turismo.

AGTC a nace for di e esfuersonan combina di conferencianan cu anteriormente tabata wordo organisa pa medio di A.T.A. pa diferente mercadonan. Awe, e conferencia ta reuni representante di Norte America, Latino America y Europa den un solo plataforma, permitiendo cu partnernan internacional y stakeholdernan local por conecta, colabora y sigui traha hunto pa posiciona Aruba na e manera desea.

E edicion di e aña aki lo conta cu 81 participante internacional proveniente di Norte America, Latino America y Europa, incluyendo operadornan di biahe, aerolineanan y otro profesionalnan den e industria di turismo. Hunto cu stakeholdernan local, e grupo lo participa den un programa cu ta enfoca riba intercambio di informacion, colaboracion y experiencia di e destinacion.

AGTC ta un plataforma importante unda A.T.A. y otro stakeholders local di industria di turismo ta reuni cu socionan comercial principal pa comparti informacion relevante tocante Aruba, discuti tendencianan den industria di turismo y fortalece colaboracion cu partnernan cu ta promove e destinacion den mercadonan internacional. E conferencia tambe ta crea oportunidadnan pa intercambio directo entre partnernan internacional y local durante sesionnan di marketplace (reunionnan) y diferente actividadnan di networking.

Durante AGTC 2026, participantenan lo haya e oportunidad pa conoce di cerca diferente desaroyonan cu a tuma y ta tumando luga na Aruba durante e ultimo añanan. Ademas di bishita diferente hotelnan, e programa lo destaca experiencia nobo, renobacionnan importante y innovacionnan den e oferta turistico di Aruba. Di e manera aki, partnernan internacional por mantene nan conocemento di e destinacion actualisa y conoce mas di cerca e diferente elementonan cu ta contribui na e experiencia unico cu Aruba ta ofrece na su bishitantenan.

“AGTC ta mas cu un conferencia. E ta un espacio unda nos por conecta cu nos mercadonan principal, comparti nos prioridadnan y fortalece aliansa strategico cu e partnernan cu ta acapara hopi di esnan mas importante pa Aruba,” segun Ronella Croes, CEO di A.T.A

A.T.A. ta expresa su gratitud na AHATA y tur partnernan local cu ta contribui na e realisacion di AGTC 2026 y ta spera cu e conferencia lo fortalece relacionnan existente, crea conexionnan nobo y brinda un experiencia valioso pa tur participante. Hunto, lo continua di traha pa sigui posiciona Aruba como un destinacion di halto balor, reconoci pa su hospitalidad, calidad y experiencianan memorabel. Y sigur lo sigui destaca topiconan clave di banda di Aruba, incluyendo ‘Responsible Tourism’.