[VIDEO] LAMENTABELMENTE: E DI 10 MORTO DEN TRAFICO

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
LAMENTABELMENTE: E DI 10 MORTO DEN TRAFICO
Diadomingo pa 2:58 di atardi Alarm Central a notifica Central di Polis pa un accidente riba e caminda di Grapefield na San Nicolas.
Un UTV lo mester accidenta y un di e persona, un hende muher, ta mustra grave.
A despacha polis como tambe ambulance na e sitio di e sucedido.
Na yegada ta constata enberdad cu un UTV di un manera of otro lo a bolter y chauffeur ta mustra grave.
Personal di ambulance a duna e victima assistencia medico pero lamentablemente no por a haci nada mas pe.
Docter Forensico a presenta y ta constata morto di e hende muher Kimberly van Ardenne naci na Hulanda 1 november 2002 (23aña).
Na e sitio a presenta polis forensico, specialista di trafico y slachtofferhulp.
Lamentabelmente esaki ta bira e di 10 morto den trafico pa aña 2026.
Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.