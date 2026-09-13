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[VIDEO] LAMENTABELMENTE: E DI 10 MORTO DEN TRAFICO

15:30  September 13, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA

LAMENTABELMENTE: E DI 10 MORTO DEN TRAFICO

Diadomingo pa 2:58 di atardi Alarm Central a notifica Central di Polis pa un accidente riba e caminda di Grapefield na San Nicolas.

Un UTV lo mester accidenta y un di e persona, un hende muher, ta mustra grave.

A despacha polis como tambe ambulance na e sitio di e sucedido.

Na yegada ta constata enberdad cu un UTV di un manera of otro lo a bolter y chauffeur ta mustra grave.

Personal di ambulance a duna e victima assistencia medico pero lamentablemente no por a haci nada mas pe.

Docter Forensico a presenta y ta constata morto di e hende muher Kimberly van Ardenne naci na Hulanda 1 november 2002 (23aña).

Na e sitio a presenta polis forensico, specialista di trafico y slachtofferhulp.

Lamentabelmente esaki ta bira e di 10 morto den trafico pa aña 2026.

Cuerpo Policial Aruba y awe24.com ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

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