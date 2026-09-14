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[VIDEO] Polis cu un detencion dilanti Xavier University na Santa Helenastraat

20:55  September 13, 2026  Leave a comment

Diadomingo anochi polis a haya nan ta detene un persona dilanti Xavier University, e motibo di su detencion te na e momentonan aki ta desconosi pa nos mesa di redaccion. Aki un rato nos lo trese mas informacion di e pakiko di su detencion.

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