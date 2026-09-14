Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis cu un detencion dilanti Xavier University na Santa Helenastraat 20:55 September 13, 2026 Leave a comment Diadomingo anochi polis a haya nan ta detene un persona dilanti Xavier University, e motibo di su detencion te na e momentonan aki ta desconosi pa nos mesa di redaccion. Aki un rato nos lo trese mas informacion di e pakiko di su detencion. Related Articles Accidente pa falta di preferencia na crusada di Edisonstraat cu Kamerllingh Onnestraat Fontein banda di caminda na Cura Cabay, polis mester a bay te W.E.B. pa avisa nan. Desconocinan a horta e heronan pa traha trottoir for di e deposito di DOW na Dadelstraat [VIDEO] Polis a detene dama cu tabata core auto bao influencia treciendo trafico den peliger