Problema di pareha na Montaña, a solicita polis y ambulans na e sitio!

Dialuna mey anochi a drenta informe di un problema na Montaña un presencia di polis y ambulans tabata rekeri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e muher cu e homber lo a bebe pildo cu menos bon intencion y lo ta bay trata di corta su curpa. E homber a declara cu nada di esey ta berdad. Na yegada di e ambulans a bin descubri cu nan presencia no ta necesario mas na e adres ey y a regresa bek pa su post. Polis a keda intermedia den e problema di e pareha en cuestion.