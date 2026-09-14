Reflexion Dialuna 14 September 2026.

Awe cu hopi alegria nos ta habri un otro siman cu bendicion di Señor y prome cu nos baha foi cama, y manera nos por a habri nos wowonan nos ta pidi tur hende pa nos ban den un oracion massal pa pidi Señor pa scapa nos pais di tur sorto di calamidad cu por menasa. manera cu hopi di nan cu s pasa caba y a mata hopi inocente.
Nos sa cu nos bon Dios ta stima su criaturanan y lo no laga nos cay.
Nos tin un Fe hopi grandi den nos bon Dios, y ta duna nos hopi confiansa y seguridad, duna nos bida.
Nos mester di esaki pasobra nos pueblo ta bai pasa hopi malo cu e mal estado di careteranan y lo sufri cu dak y cantidad di awa cu apenas nan por jega nan cas.