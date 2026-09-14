Aruba Bank ta celebra cultura hunto cu Enkura En conexion cu celebracion di Dia di Brazil

Oranjestad – 14 di september 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di a celebra nos cultura hunto cu Enkura, un banda dedica na revitalisa e herencia musical dushi y vibrante di nos isla y mantene esaki bibo pa nos futuro generacionan.

Aruba Bank a reafirma su compromiso pa preserva, promove y celebra e legado cultural di Aruba.

Enkura a duna un tremendo presentacion durante eParada di Lanterna dia 4 di september y e Parada Cultural dia 6 di september, tur dos organisa paFundacion Chico Harms. E banda a logra captiva e publico cu su zonido unico y ritmo contagioso di musica tradicional di Aruba.

E patrocinio di Aruba Bank a hunga un rol importante pa haci posibel e participacion di Enkura den e paradanan cultural aki.

Aruba Bank ta contento di por a contribui na e iniciativa aki y asina continua demonstra nan compromiso pa fomenta y apoya iniciativanan cultural den nos comunidad, cu ta enrikese e bida di tur Arubiano y ta contribui na preservacion di nos identidad cultural.