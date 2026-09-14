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Chauffeur di Jeep no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di Van di Setar

08:39  September 14, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur noba regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un van di Setar. Debi na e impacto e chauffeur di e van di Setar a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes.

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