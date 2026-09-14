Algo nunca bisto ta yega Aruba! Un park di “dino jump” di 200 meter grandi pa vakantie di October*

ORANJESTAD, Aruba — Preparacionnan ta wordo haci pa trece Aruba un experiencia completamente nobo! Pa prome biaha den historia, Flippy’s Fun Park, un parke inflabel grandi, ta trece un gigantesco circuito inflabel di 200 meter pa nos isla durante e vakantie di October.
E atraccion impresionante aki ta consisti di un bounce completo yena cu obstaculonan desafiante, diseña pa brinda mucha, hoben y adulto un experiencia inolvidabel yena di accion y diversion.
Pa esnan cu ta busca un dosis extra di adrenalina, Flippy’s Fun Park lo conta tambe cu un espectacular free-fall slide di 8 meter di halto y varios otro bounce mas.
Un atraccion di e magnitud aki nunca antes a wordo presenta na Aruba. Durante e vakantie di October, Harbour Arena lo transforma den e centro di entretenimento inflabel mas grandi pa henter famia. E ta programa pa start den vakantie di October. Horario: for di di 4:00 PM te cu 1000 PM
Mas informacion y sorpresanan exclusivo lo wordo revela den e proximo dianan.
Aruba, prepara bo mes… Flippy’s Fun Park ta yegando! Un presentacion di Nice Events. Un evento pa famia, mucha, hoben y adulto.