Reflexion Diamars 15 September 2026.

Awe nos tin un día nobo cu nos por habri nos wowonan cu poder di nos bon Dios.
Prome nos baha foi cama nos tin di gradici nos bon Dios pa e gracia cu e ta duna nos.
Sanger di Christo cubri nos curpa.
Pa nos ta proteha contra tur maldad cu por ta existi awendia y cu ta purba hasi danjo na hende drechi.
Sanger di Christo cubri nos alma, sostene y fortalese nos spirito pa nos tin un capa invisible pa otro pero pa nos sa cu nos tin un escudo invisible cu ta kibra tur malo cu kier perjudica nos y pa nos por sigui nos caminda proteha mane Señor ta pidi nos.
Sanger poderoso di Christo cubri mi futuro y proteha nos y nos famia di hendenan cu mente malo cu ta purba daña nos biba y hasi cu nan mes lo hanja hopi mas pio, pa e typo di hendenan ey para keto un día y duna otro cu ta di bon curason nan paz mental y pa nan por ta felis den bida.