Oportunidad unico na otro band’i mundo: MAS POLIS DI ARUBA TA SIGUI HAYA OPORTUNIDAD NA ABU DHABI PA DESAROYO POLICIAL

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba (KPA) ta continuamente enfoca riba drecha, construi y fortifica su lasonan cu diferente partnersnan tanto regional como internacional. KPA ta keda presente y ta sigui inverti den conocemento, capacitacion y cooperacion di su organisacion.

Recientemente, agente policial Alvin Leonard a completa su curso di liderazgo na Abu Dhabi cu exito. E curso aki tabata uno intensivo cu un duracion di seis luna. Agente Leonard tabata e di dos polis cu a sigui y finalisa e trayecto di halto nivel aki. KPA ta felicita agente Leonard pa su desempeño.

Awo a toca turno na agente policial Alfredo G. Villamizar, kende ta traha como polis uniforma na districto di Oranjestad. Agente Villamizar a wordo selecciona pa forma parti di e programa di liderazgo na Abu Dhabi e aña aki.

Diadomingo 6 di september ultimo, famia, amigo- y coleganan a compaña Villamizar na Aeropuerto

Internacional Reina Beatrix pa desea Villamizar un bon viahe y tur clase di exito cu e curso. Tambe presente tabata Altocomisario di Polis, sr. Ramon Arnhem, y hefe di districto di Oranjestad sr. Brown.

“Nos ta keda inverti den nos personal pa forma e lidernan di futuro pa nos organisacion,” Altocomisario sr. Ramon Arnhem a expresa.

Cuerpo Policial Aruba ta desea colega Villamizar hopi exito den e reto nobo aki na Abu Dhabi.