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Esakinan lo ta casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 18 & 28 di september 2026

09:30  September 15, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 18 september 2026 (‘s middags)

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

14.00

E.R.J.K.

A.F.R.S.

Pro forma. K. y R.S. ta wordo acusa di ladronicia, falsificacion y estafa entre februari 2026 y mei 2026.

14.00

J.S.M.

Pro forma. M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia, heling, labamento di placa y posesion di un arma di candela riba 4 di maart2026.

14.00

C.A.M.J.

Pro forma. M.J. ta wordo acusa di violacion di ley di droga den e periodo di 19 di maart 2026 te 16 di juni 2026.

14.00

S.J.R.Mc.D.

Pro forma. Mc.D. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di arma di candela riba 20 di juni 2026.

Corte di Prome Instancia 28 september 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

V.E.C.

C. ta wordo acusa di a tene relacion cu un persona menor di edad y di destruccion den e periodo di 21 di oktober 2022 te 5 di september2024.

10.30

C.D.G.

G. ta wordo acusa di cendemento di candela riba 5 di april 2026.

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