Esakinan lo ta casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 18 & 28 di september 2026

Corte di Prome Instancia 18 september 2026 (‘s middags)
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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14.00
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E.R.J.K.
A.F.R.S.
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Pro forma. K. y R.S. ta wordo acusa di ladronicia, falsificacion y estafa entre februari 2026 y mei 2026.
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14.00
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J.S.M.
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Pro forma. M. ta wordo acusa di ladronicia cu violencia, heling, labamento di placa y posesion di un arma di candela riba 4 di maart2026.
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14.00
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C.A.M.J.
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Pro forma. M.J. ta wordo acusa di violacion di ley di droga den e periodo di 19 di maart 2026 te 16 di juni 2026.
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14.00
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S.J.R.Mc.D.
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Pro forma. Mc.D. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di arma di candela riba 20 di juni 2026.
Corte di Prome Instancia 28 september 2026
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Horario
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Sospechoso
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Acto Castigabel
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08.30
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V.E.C.
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C. ta wordo acusa di a tene relacion cu un persona menor di edad y di destruccion den e periodo di 21 di oktober 2022 te 5 di september2024.
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10.30
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C.D.G.
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G. ta wordo acusa di cendemento di candela riba 5 di april 2026.