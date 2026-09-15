[VIDEO] Despues di a ocasiona un accidente chauffeur di pick-up a laga esaki den neutral sin handrem y e auto a bay atras dal riba muraya

Diamars merdia a drenta informe di un accidente na e crusada di Stadionweg cu Avenida Milio Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un pick-up no a duna preferencia na un Kia Cerato biniendo for di Pricesmart y esaki a dal riba dje. Despues di e impacto aki e chauffeur di e pick-up a baha lagando e pick-up den neutral y no a hisa e handrem y esaki su so cu su so a bay dal riba e cura di Art & Design. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.