Mas cu 3 decada sirbiendo su Pais: DESPUES DI 38 AñA DI SERVICIO NA KPA, ANTHONY “TONY” YEARWOOD TA BAHA CU PENSIOEN

Oranjestad, ARUBA: Recientemente, coleganan di Districto di Oranjestad a organisa un despedida ameno pa
Sr. Tony Yearwood, un persona masha conoci y stima pa hopi den e districto.
Durante un almuerso, coleganan a bini hunto pa comparti anecdota y recorda e 38 añanan cu Sr. Tony a dedica
na servicio di su pais, Aruba.
Dia 26 di december 2026 lo ta su ultimo dia activo como polis y dia 27 di december 2026 lo marca e inicio di su
retiro. Pero awor aki, sr. Tony ta gozando di su dianan di vakantie, rustdag y ATV-dagen prome cu e baha y
disfruta di su pensioen bon mereci.
Na e ocasion aki a conta tambe cu presencia di Altocomisario di Polis, Sr. Ramon Arnhem, cu a haci entrega di
un regalo na Sr. Yearwood y a expresa e siguiente palabranan: “Tony, danki pa e añanan cu bo a dedica na KPA
y na Aruba. Bo a contribui na formacion di hopi polis, comunidad a respeta- y respaldobo y di e forma aki nos
ta honra bo, pa bo servicio y pasion. Masha danki.”
Cuerpo Policial Aruba ta expresa su mas profundo gratitud na Sr. Tony Yearwood pa su añanan di dedicacion na
nos organisacion policial y ta desea tur lo cos bon den e etapa nobo aki di su bida. Danki na e famia di Tony pa e
sosten y apoyo pa locual ela gusta mas, di a sirbi su pais como polis. Goza di e pensioen bon mereci Tony!