Campeonato di Trefbal Categoria B Mucha Muher ta Inicia Dialuna Awo na Centro Deportivo Frans Figaroa

Oranjestad, Aruba – Dialuna 21 di september 2026 pa 2:30 pm, e Campeonato di Trefbal den e categoria B pa mucha muher organiza pa IBiSA ta inicia oficialmente. E weganan emocionante aki lo tuma luga na Centro Deportivo Frans Figaroa na Noord, caminda e scolnan basico di Aruba lo midi forsa contra otro pa e titulo di campeon.

Scol cu titula campeon lo gana derecho pa participa den Weganan Interinsular na Bonaire 11 pa 14 di maart 2027.

E torneo aki ta priminti di ta yen di accion, dinamismo y bunita spirito deportivo, caminda e atletanan hoben lo representa nan scol cu orguyo.

Scolnan participante:

Basis School De Schakel

Caiquetio School

Colegio Conrado Coronel

Colegio Felipe B. Tromp

Colegio Frere Bonifacius

Colegio Hilario Angela

Colegio Laura Wernet Paskel

Colegio Santa Teresita / Colegio Santa Filomena

Mon Plaisir Basis School

Mon Plaisir Basis School San Nicolaas

L.V. Fatima College

Prinses Amalia Basis School

Scol Basico Washington

Anna School

Dominicus College

Comunidad di Aruba, e scolnan, maestro y mayornan ta keda cordialmente invita pa bini y apoya e muchanan durante e campeonato aki. Ban anima nos atletanan hoben!

Durante dianan venidero lo publica e schedule oficial di e weganan di trefbal categoria B Mucha Muher ariba social media di IBiSA.