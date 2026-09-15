Campeonato di Trefbal Categoria B Mucha Muher ta Inicia Dialuna Awo na Centro Deportivo Frans Figaroa

Oranjestad, Aruba – Dialuna 21 di september 2026 pa 2:30 pm, e Campeonato di Trefbal den e categoria B pa mucha muher organiza pa IBiSA ta inicia oficialmente. E weganan emocionante aki lo tuma luga na Centro Deportivo Frans Figaroa na Noord, caminda e scolnan basico di Aruba lo midi forsa contra otro pa e titulo di campeon.
Scol cu titula campeon lo gana derecho pa participa den Weganan Interinsular na Bonaire 11 pa 14 di maart 2027.
E torneo aki ta priminti di ta yen di accion, dinamismo y bunita spirito deportivo, caminda e atletanan hoben lo representa nan scol cu orguyo.
Scolnan participante:
- Basis School De Schakel
- Caiquetio School
- Colegio Conrado Coronel
- Colegio Felipe B. Tromp
- Colegio Frere Bonifacius
- Colegio Hilario Angela
- Colegio Laura Wernet Paskel
- Colegio Santa Teresita / Colegio Santa Filomena
- Mon Plaisir Basis School
- Mon Plaisir Basis School San Nicolaas
- L.V. Fatima College
- Prinses Amalia Basis School
- Scol Basico Washington
- Anna School
- Dominicus College
Comunidad di Aruba, e scolnan, maestro y mayornan ta keda cordialmente invita pa bini y apoya e muchanan durante e campeonato aki. Ban anima nos atletanan hoben!
Durante dianan venidero lo publica e schedule oficial di e weganan di trefbal categoria B Mucha Muher ariba social media di IBiSA.