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Campeonato di Trefbal Categoria B Mucha Muher ta Inicia Dialuna Awo na Centro Deportivo Frans Figaroa

13:38  September 15, 2026  Leave a comment

Oranjestad, Aruba – Dialuna 21 di september 2026 pa 2:30 pm, e Campeonato di Trefbal den e categoria B pa mucha muher organiza pa IBiSA  ta inicia oficialmente. E weganan emocionante aki lo tuma luga na Centro Deportivo Frans Figaroa na Noord, caminda e scolnan basico di Aruba lo midi forsa contra otro pa e titulo di campeon.

Scol cu titula campeon lo gana derecho pa participa den Weganan Interinsular na Bonaire 11 pa 14 di maart 2027.

E torneo aki ta priminti di ta yen di accion, dinamismo y bunita spirito deportivo, caminda e atletanan hoben lo representa nan scol cu orguyo.

Scolnan participante:

  • Basis School De Schakel
  • Caiquetio School
  • Colegio Conrado Coronel
  • Colegio Felipe B. Tromp
  • Colegio Frere Bonifacius
  • Colegio Hilario Angela
  • Colegio Laura Wernet Paskel
  • Colegio Santa Teresita / Colegio Santa Filomena
  • Mon Plaisir Basis School
  • Mon Plaisir Basis School San Nicolaas
  • L.V. Fatima College
  • Prinses Amalia Basis School
  • Scol Basico Washington
  • Anna School
  • Dominicus College

Comunidad di Aruba, e scolnan, maestro y mayornan ta keda cordialmente invita pa bini y apoya e muchanan durante e campeonato aki. Ban anima nos atletanan hoben!

Durante dianan venidero lo publica e schedule oficial di e weganan di trefbal categoria B Mucha Muher ariba social media di IBiSA.

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