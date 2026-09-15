Jeanelij Quandt a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 9 September, Jeanelij Quandt a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

Jeanelij Quandt a defende su tesis titula: Artisans’ Perspective on Collaborating with Cultural Organizations in Aruba’s Public Spaces. Exploring Artisans’ Experience Partnerships in Cultural Initiatives.

Jeanelij Quandt a investiga perspectiva di artesanonan riba tema di colaboracion cu organisacionnan cu ta organisa eventonan cultural-publico na Aruba.

E commision di graduacion tawata consisti di:

Mieke de Droog PhD,

Luciano Milliard LLM

drs. Pancho Geerman

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Jeanelij Quandt como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.