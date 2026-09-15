A.T.A. a honra tres persona excepcional di e industria turisticodurante AGTC 2026 Reconoci door di nos propio bishitantenan pa nan impacto positivo y contribucion na nos turismo

Durante e Aruba Global Travel Conference (AGTC) riba 15 di september, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a honra tres persona cuta traha den e industria turistico como e Local Vacation Heroes pa2026. Maidel Yero, John Marvin Kelly y Jandor Lampe, cada uno cuhopi aña di experiencia den e industria turistico, a wordo reconoci panan impacto positivo, dedicacion y contribucion na nos industria turistico.

E tres ganadornan di e aña aki ta representa diferente area di eindustria. Maidel Yero, cu 24 aña di experiencia den turismo, ta trahaden Activities & Entertainment na Playa Linda Beach Resort y taconoci pa e pasion y curason cu e ta dedica na su trabou, creando experiencianan memorabel pa grandi y chikito. Jandor Lampe, bartender na La Cabana Beach Resort & Casino, tin 28 aña den e industria turistico y ta conoci pa su energia positivo, entusiasmo contagioso y e manera cordial cu e ta trata su huespednan. John Marvin Kelly, miho conoci como “Uncle Johnny”, ta un tourguide naABC Tours cu mas cu 40 aña di experiencia den e mundo di turismoy ta conoci pa trata cada huesped manera famia, trahando cudedicacion y compromiso. Tur tres ta comparti un gran amor paAruba.

Pa di tres aña consecutivo, e campaña Nominate Your Local VacationHero ta duna huespednan e oportunidad pa nomina e localnan cu a haci un diferencia durante nan estadia na Aruba. Den apenas tres siman, mas cu 160 nominacion a wordo ricibi di huespednan cu a comparti historianan tocante acto di bondad, cuido y conexionnanautentico cu Aruba a traves di nos localnan, cu a haci nan estadiaspecial.

Loke ta haci e reconocemento aki mas special y significativo ta cu e nominacionnan no ta bini di A.T.A., sino directamente di e huespednan mes. A traves di nan experiencia personal, nan ta expresa aprecio y reconocemento pa e personanan cu a haci nan estadia masmemorabel y cu a fortalece nan conexion cu Aruba. Mas cu un destinacion, Aruba ta bira un luga cu nan a siña conoce, aprecia y cuida danki na e relacionnan cu nan a forma durante nan estadia.

Durante e tres edicionnan di e campaña, mas cu 400 nominacion a wordo ricibi. Pa selecciona e ganadornan, un comite ta revisa y evalua e nominacionnan basa riba criterianan estableci. Como e industria turistico ta inclui hopi diferente profesion y departamento, tres ganador ta wordo escogi cada aña pa representa e diferente maneranan cu nos profesionalnan di e industria ta contribui na e experiencia di nos bishitantenan.

“E reconocemento aki ta celebra e personanan cu, dia tras dia, tabrinda e servicio, cuido y hospitalidad cu Aruba ta conoci p’e. Nanomber di A.T.A., nos ta gradici no solamente e ganadornan di e aña aki, sino tambe tur esnan cu ta traha den nos industria turistico y cu tacontribui pa crea e conexionnan autentico cu ta keda den curason di nos bishitantenan,” a expresa Ronella Croes, CEO di A.T.A.

A.T.A. ta felicita nos tres Local Vacation Heroes pa 2026 y ta gradicinan pa nan contribucion valioso na nos industria turistico. Un dankitambe na tur profesional den e sector turistico cu ta traha diariamente cu amor y dedicacion. Nos hendenan ta e forsa tras di nos industria y loke ta haci Aruba un destinacion unico.