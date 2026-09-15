Dia Internacional di e Ozon 2026; Accion global pa un planeta mas fresco: e exito di e amienda di Kigali y su nificacion pa Aruba

ORANJESTAD – Riba Dia Internacional pa Preservacion di e Capa di Ozon tambe yama e capa solar, Directie Natuur en Milieu (DNM) ta invita comunidad henter pa reflexiona riba un di e logronan ambiental di nos era; e Protocol di Montreal y mas recien e amienda di Kigali. Bou di e tema pa 2026, “Accion global pa un planeta mas fresco”, nos ta celebra dies aña di e ‘Kigali amendment’, un compromiso historico cu ta transformando e lucha contra cambio di clima.

E exito di e amienda di Kigali y su impacto mundial. E Protocol di Montreal originalmente tawata pa elimina substancianan cu ta destrui e capa solar. Sinembargo, hopi di e substancianan pa reemplasa esun destructivo, conoci como hidrofluorocarbono (HFC), aunke nan no ta dañino pa e capa di ozon, ta gasnan cu efecto extremadamente potente cu ta contribui na e keintamento global. Na aña 2016, a adopta e amienda di Kigali pa reduci e produccion y consumo di HFC mundialmente. Dies aña despues, evidencia ta mustra cu:

• Reduccion di e keintamento global : e fase di eliminacion gradua l di HFC por evita un aumento den e temperatura global di te cu 0,5 grado Celsius pa fin di e siglo aki.

• Transicion tecnologico: e acuerdo a impulsa e industria pa innova y desaroya sistemanan cu ta fr i a cu ta mas eficiente den uzo di energia y mas ami ca l cu medio ambiente.

• Accion multilateral: e ta keda demostra cu ora nacionnan, ciencia y industrianan traha hunto, ta posibel pa alcansa obhetivonan ambiental substancial sin compromete desaroyo economico.

Kico e tema di 2026 ta nifica pa Aruba? Pa un isla di clima semi-arido tropical manera Aruba, e tema “Accion global pa un planeta mas fresco” tin un relevancia directo y practico. Como un teritorio vulnerabel pa e consecuencianan di cambio climatico manera: e subimento di nivel di lama, e aumento di temperatura y e menasa pa nos ecosistemanan marino (bida di coral), e esfuerso global aki ta di gran importancia.

Den nos bida diario, esaki ta traduci su mes den varios aspecto pa nos comunidad:

• Eficiencia den coriente na cas y compania : c u e aumento di temperatura, e demanda pa air co y refrigeracion na Aruba ta halto. E a mienda di Kigali ta haci cu e demanda pa aparatonan moderno cu ta uza menos electricidad ta subi, locual ta yuda reduci e gasto y consumo di coriente d en nos hogarnan y e consumo general di combustibel fossiel.

• Maneho di gasnan di refrigeracion: Aruba ta beneficia di e regulacion y control di importacion di gasnan pa friamento , garantisando cu e tecniconan y e industria local di refrigeracion ta uza alternativanan mas ‘ s afe’ y sostenibel.

• Proteccion di nos biodiversidad: u n clima mas fresco ta esencial pa limita e stres s di e keintamento riba nos coralnan, nos vegetacion local y e fauna marino cu ta depende di e balans ecologico d en nos region.

Accion local pa un Aruba mas fresco, plantamento di mata den cura y espacio bashi ta yuda; mientras cu e amienda di Kigali ta actua na nivel industrial y di gasnan di haci friamento, na Aruba nos tambe por tuma accion directo den nos mesun cura of bario. E meta pa planta 100.000 mata rond di e isla ta un ehempel con nos por contribui na e esfuerso aki. Matanan y pal’i mata local ta e “airco natural” di nos suela. Nan ta absorbe carbono, ta duna sombra, ta purifica aire y ta baha e temperatura rond di cas. Door di apoya y participa activamente den e plan di replanta/ reforestacion, cada ciudadano ta yuda crea un microclima mas fresco, proteha nos biodiversidad y ta haci Aruba mas resiliente contra e keintamento global.

Como organo encarga cu e proteccion di nos medio ambiente, DNM ta enfatisa cu e celebracion di e aña aki ta un recordatorio cu proteccion di nos atmosfera no ta responsabilidad di paisnan grandi so, pero un compromiso conhunto cu ta beneficia tur. Ban aporta na un planeta y un Aruba mas fresco door di adopta tecnologianan sostenibel y door di planta un mata awe pa e generacionnan di mañan! Feliz dia Internacional di preservacion di e capa solar 2026.