Pelea den Koningstraat nan a kibra un boter riba cabes di un persona!

Diamars anochi a drenta informe di un pelea formal den Koningstraat y cu tin un persona herida ta sangra, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya polis a bin compronde cu e pelea mes lo a caba y e persona herida a bay for di e sitio. Buscando den e vecindario na Johan de Wittstraat a logra haya e victima y tabata sangrando profusamente for di su cabes ya cu lo a kibra un boter riba su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Polis a keda busca den e area pero no a haya ningun di e sospechosonan cu lo a bringa.