Citro Curaçao a bay brinda asistencia riba lama den oranan di madruga!

Dialuna madruga, ora e isla ta drumi e “crew” di Citro ta subi riba lama pa un rescate. E yamada a drenta indicando un rescate, mesora a sali bay pa e rescate. Nan a olgra yega na e boto y a tow e trese e boto na Santa Barbara y e accion tabata completa y e crew bay cas. E ta trabao ta completa asina e telefon ta sona y bo ta lanta bay. Tambe meymey di anochi, aunke si bo tin pa sigui trabao despues di algun ora. Mester ayuda riba lama Yama 913.🛟🧡 #CITRO #Curacao #veiligopzee #reddingsbrigade #DickBraakman