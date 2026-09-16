Reflexion Diaranson 16 September 2026.

Awe nos ta lanta habri wowo cu poder di nos bon Dios.
Nos mester di Dios pa e amor y e bon energía cu nos ta duna, y ora e bin bek pa nos, e ta bin miles di biaha bek.
Ora bo tin bo bon Dios como bo wardador bo no mester nada mas.
Nos ta lanta foi cama cana ta cu poder di Dios.
Cu nos por mira tanto cos bunita rond di nos ta E ta duna nos, e bida ta un regalo cu Dios ta duna nos, y cada dia ta un bendicion di Señor.
Tata ta guia nos tur dia den e bon caminda.
Asina mes nos tin hende, ami no ta jama nan enemigo, ta jaloers y envidioso nan ta.
Hende cu mente frustra cu no kier mira bo bai dilanti.
Wel loke hende amarga ta papia di bo no por caba cu bo, nan ta hasibo mas fuerte, ora bo tin Dios na bo banda.
Ta si abo bai trey nan y perde bo Fe den Señor e ora bo ta kibra bo mes.
Awendia ta tur sorto di maldad cu bo tin di enfrenta, pero para duro y hisa bo cara na Señor y e ta carga bo, pa bo pasa bai riba tur obstáculo.
Nos tin tur cos na mundo pa por biba dushi y comparti cu otro.
Biba felis, evita hende amarga y lo bo ta felis cu bo bon Dios, henter bo famia y lo bo biba bida largo tambe.