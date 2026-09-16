[VIDEO] Truck di sushi cu hero ta sali afo a pone chauffeur di van desvia y a dal ciclista!

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Avenida Milio Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur di un Van Hyundai H1 bayendo zuid den avenida Milio Croes a nota un hero ta sali afo di un truck di sushi di direccion contrario y a pone hala na man drechi y a bay dal un ciclista cu tabata coriendo bay zuid su dilanti. Dor di e impacto e ciclista a resulta herida y tabata keha di dolor na su heup. E chauffeur di e truck di sushi cu a mira locual a sosde a hala na banda hala e hero y a sigui bay. Na yegada di e ambulans nan a atende e ciclista pero e ciclista mes no kier a bay hospital.