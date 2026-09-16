Inverti y prepara pa Aruba su seguridad: KPA A PARTICIPA NA CURSO INTENSIVO TOCANTE CALAMIDAD RIBA DIFERENTE AREA

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba (KPA) a conclui recientemente un curso intensivo di SGBO (Staf

Grootschalig en Bijzonder Optreden). E entrenamento aki, cu a dura cuater dia, a wordo duna y guia pa

docentenan experto di Academia di Polis di Hulanda (Politieacademie), consistiendo di Andre Melsen, Harald

Braat, Jeroen Rosendaal y Michiel Bitter.

E meta principal di e curso ta pa prepara e personal di mando policial pa maneha situacionnan di gran escala,

calamidad o incidentenan cu ta rekeri un desplegue y coordinacion special. Cu e curso aki, Cuerpo Policial

Aruba ta sigui fortalece su capacidad operacional y su preparacion pa garantisa e seguridad di nos comunidad.