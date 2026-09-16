Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE RIBA E.J. “WATTY” VOS BLVD. 11:14 September 16, 2026 Leave a comment ACCIDENTE RIBA E.J. “WATTY” VOS BLVD. Related Articles Chauffeur a pasa na banda robez di caminda y a bay dal trafico contrario y sigui core bay. Accidente e trafico un banda a para pa duna chens pero otro banda NO y tabata bini duro Chauffeur bou influencia coriendo velocidad halto ta perde control baha caminda dal den cura di cas y purba huy na Ponton Polis a bay atende e situacion na Amsterdam Latin Club & Sportsbar