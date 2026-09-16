Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE CU MOTOCICLISTA LEVEMENTE HERIDA NA SAVANETA 12:24 September 16, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: ACCIDENTE CU MOTOCICLISTA LEVEMENTE HERIDA NA SAVANETA Related Articles Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na rotonde di Hato [VIDEO] Dilanti supermercado na Sero Blanco un Nissan Cube a hala bay atras y dal riba un Lexus pasando su tras Un Toyota Glanza pasando auto a accidenta cu otro auto [VIDEO] Auto ta dal ciclista y sigui core bay na Bushiri, e ciclista a core bay te na su cas na Bubali y a bati alarma.