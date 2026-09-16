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PUEBLO TA REPORTA: NAN A HORTA DOS BROMMER AWE MADRUGA FOR DI TANKI FLIP!

14:04  September 16, 2026  Leave a comment

A horta dos brommer na Tanki Flip den ora madruga, si un hende sa of wak o reconoce a alguno de los individuo por avisa polis of mi persona na
📲5636200 of 📲5626590
Tur información cu ta contribuya pa mi haya localización ta reconoce na un recompensa

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