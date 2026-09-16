Sabrine Setrodjemino a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – 07 di September 2026, Sabrine a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’ for di e programa Organization, Governance and Management, Facultad di Arte y Ciencia.

Sabrine Setrodjemino a defende su tesis titula:

Building Bridges: Policy-Related Enablers and Barriers Influencing Potential Collaboration Between Directie Volksgezondheid and Quick-Service Restaurants in Obesity Prevention in Aruba

Sabrine Setrodjemino a investiga un tema ainda poco explora na Aruba, den cual actualmente no tin un colaboracion formal entre Directie Volksgezondheid (DVG) y Quick-Service Restaurants (QSRs) den prevencion di obesidad. E investigacion a explora e potencial pa tal colaboracion, identificando e factornan relaciona cu beleid cu por facilita of dificulta esaki, y a formula recomendacionnan pa promove un colaboracion efectivo.

E commision di graduacion tawata consisti di:

Dr. Mieke de Droog

Valerie Maduro, MA

Dr. Esther Vermeulen, Directie Volksgezondheid

Ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Sabrine como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.