CUERPO POLICIAL TA INFORMA

Investigacion na Maxime Night Club relaciona cu posibel contrabando di hende

Den cuadro di un investigacion penal andando, Unidad di Traficacion y Contrabanda di Hende (UMM) a tene riba diamars 15 di September ultimo un entrada hudicial na Maxime Night Club, situa na Kruisweg den Oranjestad. UMM a ricibi asistencia di UGC (Unidad di Crimen Organisa), BFO (Bureau Financieel Onderzoek) y polis technico. A confisca administracion, cargadonan di informacion y un suma di placa. No a haci ningun detencion y esey tabata pa rason cu e team investigativo ta ainda analisando tur informacion cu a wordo colecciona.

Durante e entrada hudicial a topa cu cuater (4) hende muher posibelmente haciendo trabou di prostitucion y un trahado femenino tras di bar cu no tabata tin permisonan valido cu ta rekeri pa por traha. E personanan aki a wordo transporta y siguientemente scucha pa e team investigativo di UMM. Nan no a wordo interoga como sospechoso y tampoco nan no a wordo deteni.

E investigacion ta dirigi riba, entre otro, posibel hechonan castigabel relaciona cu contrabanda di hende y cu pone personanan labora ilegalmente.

E investigacion ta keto bay den pleno desaroyo. Na e momento aki no por duna mas detaye.

Polis ta sigui comprometi den e lucha contra traficacion di hende y contrabanda di hende y ta haci un yamada na victimanan o testigonan pa tuma contacto via tiplijn 11141.