Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Pasa auto forma peligroso unda ta prohibi pa pasa auto 21:04 September 16, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: Pasa auto forma peligroso unda ta prohibi pa pasa auto Related Articles [VIDEO] Ata e video di maltrato di un grupo na un persona adulto mayor na un supermercado na Sanicolas! Mas accidente unda chauffeur sin rijbewijs ta envolvi Dama chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e auto su dilanti. Bus di Arubus envolvi den un accidente pa falta di preferencia na Palm Beach