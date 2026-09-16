Posted in INCIDENTE PUEBLO TA REPORTA: Peligro ora hende ta cana riba rand di caminda y den ora nan anochi 11:22 September 16, 2026 Leave a comment PUEBLO TA REPORTA: Peligro ora hende ta cana riba rand di caminda y den ora nan anochi Related Articles Auto a baha caminda drenta mondi na Boton ni polis ni Forensys por a haya e auto mesora Esaki ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 18 juli 2024 2 Ambulans a bay pa persona cu tabata tin problema pa hala rosea y no tabata reacciona na San Barbola Polis a yuda un homber di edad cu a dwal den Saliña